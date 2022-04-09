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Beylikdüzü’nde, metrobüste maske tartışması: Adamı evinden aldırırım

Beylikdüzü’nde, metrobüste maske tartışması: Adamı evinden aldırırım

Metrobüse maskesiz binen bir şahıs, diğer yolcuların tepkisi ile karşılaşınca sesler yükseldi. Tartışmaya katılan bir yolcunun tehditler savurduğu anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.