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- Beylikdüzü’nde, metrobüste maske tartışması: Adamı evinden aldırırım
Beylikdüzü’nde, metrobüste maske tartışması: Adamı evinden aldırırım
- DHA
- 09.04.2022 - 10:50
- Güncelleme : 09.04.2022 - 11:08
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen tedbirler, aşılama oranının artmasıyla gevşetilmeye başladı.
Açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılırken, bu kuralın mesafenin korunamayacağı yerlerde uygulanmaya devam edileceği belirtildi.
Maske kullanımı, zaman zaman vatandaşları ikiye bölerek tartışmaları da beraberinde getirdi.
Söz konusu tartışmalardan biri de İstanbul'da yaşandı.
Beylikdüzü'ndeki bir metrobüste, yolcular arasında maske tartışması patlak verdi.
Önceki gün akşam saatlerinde Güzelyurt durağında yolcu indiren metrobüste, yolcular maske takmayan bir yolcuya tepki gösterdi.
Sesler yükseldi, itişme başladı
Arada çıkan sözlü tartışma büyüyünce, sesler yükseldi. Tartışma, iki kişi arasında itişmeye neden oldu.
Beylikdüzü’nde, metrobüste maske tartışması: Adamı evinden aldırırım VİDEO
“Adamı evinden aldırırım”
Tartışmaya karışan bir yolcu, "Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım." diyerek tehdit etti.
Yaşanan tartışma, olaya karışan kişinin metrobüsten inmesi ile son buldu. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.