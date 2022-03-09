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Beylikdüzü'nde minibüs şoförüne dubalı saldırı

Beylikdüzü'nde minibüs şoförüne dubalı saldırı

Otomobil sürücüsü, yol verme nedeni ile tartıştığı minibüs şoförüne plastik duba ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.