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    Beylikdüzü'nde minibüs şoförüne dubalı saldırı

    Otomobil sürücüsü, yol verme nedeni ile tartıştığı minibüs şoförüne plastik duba ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 10:39
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    Beylikdüzü'nde minibüs şoförüne dubalı saldırı

    5 Mart Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir caddede otomobil sürücüsü, o sırada yolcu indiren minibüs şoförü ile yol verme nedeniyle tartıştı.

    İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Çevredekilerin araya girmesiyle otomobilin sürücüsü uzaklaştı.

    ELİNDE DUBAYLA ŞOFÖRE KOŞTU

    Yol kenarındaki dubayı eline alan sürücü, tekrar minibüse doğru koşmaya başladı. Dubalı saldırganı gören şoför, minibüsü üzerine sürmeye çalıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Araçtan son anda sıyrılan saldırgan, elindeki duba ile minibüse vurdu. Minibüs şoförü aracı ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü nde minibüs şoförüne dubalı saldırı #1

    Beylikdüzü nde minibüs şoförüne dubalı saldırı #2

    Beylikdüzü nde minibüs şoförüne dubalı saldırı #3


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