Siparişini bekleyen bir moto kuryenin kullandığı araç çalındı. Kamera kayıtlarını izleyen kurye, polise giderek şikayette bulundu.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir restoranda çalışan Özbekistanlı moto kurye Abbas Gaybullaev, götüreceği siparişin hazırlanmasını beklerken motosikletinin çalınmış olduğunu gördü.

Motosikletini yerinde görmeyen kurye büyük şok yaşadı.

MOTOSİKLET ÇALINDI

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen kurye, motosikletin tanımadığı bir kişi tarafından iteklenerek götürüldüğünü görünce ikinci şoku yaşadı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Olayla ilgili kamera kayıtlarını da alan kurye Abbas Gaybullaev, polise giderek şikayetçi oldu.

Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı ViDEO

"MOTORU İTEREK GÖTÜRÜYORLAR"

Gaybullaev, çalınan motosikletinin bir an önce bulunmasını istiyor. Mağdur kurye Gaybullaev, yaşanan anları anlatarak, "Akşam 06.00’da yasaklar kalktıktan sonra işbaşı yaptık. Saat 09.00 gibi siparişten geldim, motoru park ettim. İçeri girdim ve diğer siparişi beklerken 15 dakika sonra motor çalınmıştı, hırsızların beni takip ettiğini düşünüyorum. Motoru iterek, çalıştırmadan götürüyorlar. Zaten kamera kayıtları var. Etrafı araştırmamıza rağmen bulamadık. Polise gittik ve şikayetçi olduk. İnşallah bulurlar." dedi.