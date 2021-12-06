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- Beylikdüzü'nde öfkeli grubun kavgası kamerada
Beylikdüzü'nde öfkeli grubun kavgası kamerada
Barış Mahallesi'nde iki grup arasında nedeni bilinmeyen kavga meydana geldi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anbean kameralara yansıdı.
- İHA
- 06.12.2021 - 09:52
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:30
Beylikdüzü'nün Barış Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Giderek kavgaya dönen olayda tehditler ve küfürler havada uçuştu.
YUMRUK YUMRUĞA SALDIRDILAR
Kavga ayırılmaya çalışılsa da öfkeli gruplar, birbirine yumruklarla saldırmaya devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Ortalığın birbirine karıştığı kavga anı ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.
Beylikdüzü'nde öfkeli grubun kavgası kamerada ViDEO