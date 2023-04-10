Beylikdüzü'nde otizmli çocuktan rahatsız olan adam ailesini darbetti Ailesinin iş yerinde kriz geçiren otizmli çocuktan rahatsız olduğunu belirten üst komşu önce çocuğun annesiyle sözlü tartışma yaşadı ardından babasına kafa attı.

DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hayrete düşüren bir olay yaşandı.

46 yaşındaki Müjgan Özdemir ve 39 yaşındaki Murat Kaan Özdemir'in, 5 yaşındaki otizmli çocukları T.Ö.'de fabrikaya yakın yerde eğitim görüyordu.

Küçük çocuk 20 gün önce otizmli T.Ö., okuldan çıkıp anne ve babasının yanına gitti.

İş yerinin bulunduğu binada sinir krizi geçiren otizmli T.Ö.'yü annesi sakinleştirmeye çalıştı.

Komşu çocuktan rahatsız oldu

Bu sırada tekstil atölyesi işleten üst kat komşuları, otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu.

Çocuğun gürültü yaptığını ileri süren komşu Yunus Ş., anne Özdemir'e bağırdı.

Anne ve babasına saldırdı

Sesleri duyan baba Özdemir, yukarıya çıkarak çocuğunun otizmli olduğunu belirtti ve Yunus Ş.'yi uyardı.

Olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra 7 Nisan Cuma günü baba Özdemir, iş yerinden çıktıktan sonra saldırıya uğradı.

Ekipler olay yerine gitti

Olayı gören Müjgan Özdemir de eşini kurtarmaya çalışırken darbedildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aile şikayetçi oldu

Baba Özdemir olayın ardından Yunus Ş. hakkında şikayetçi oldu.

Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan Özdemir, oğlunun otizmli olması nedeniyle bazen hareketli olduğunu ve durduramadıklarını söyledi.

Yaşananların ardından iş yerlerini boşaltan aile, saldırganların yakalanmasını istedi.

"Ben bakarken birden eşime kafa attı"

Yaşananları anlatan 4 çocuk annesi Müjgan Özdemir, şöyle konuştu:

Olay 20 gün öncesine dayanıyor, tam gününü hatırlamıyorum. Benim oğlum özel bir çocuk, yüzde 90 engelli raporumuz var. İş yerimize çok yakın bir okulda eğitim görüyor. Zaman zaman yanımıza geliyor.



O gün oğlum gelmişti ve sinir krizi geçirdi. Otizmli çocuğu olan anneler bunu iyi bilir. Çocuğun sakinleşmesi için sadece ona sıkı sıkı sarılmanız gerek, sakinleşmesini beklemekten başka çaresi yok. Çocuğumu sakinleştirmeye çalışırken 3. katta yaşayan birisi bağırmaya başladı.



'Çocuğunuzu susturun, burası kreş değil, alın götürün' dedi, hakaret etti. Özel çocuğu olan aileler bilir, özel çocuğu olan babalar daha hassas oluyor. Eşim konuşmak için yukarı çıktı, eşim parmağını sallayarak konuşmuş. 'Çocuğuma ve eşime bağırmayacaksınız' demiş, hakaret ve küfür etmemiş.



Olayın üzerinden geçtikten sonra 7 Nisan tarihinde çocuğumuz yanımızda yoktu. İşten çıkıyorduk, eşim önden çıktı. O esnada birisi koşarak eşimin yanına gelmiş. 'Kaan bey konuşabilir miyiz?' demiş. Daha sonra eşimi kameraların görmediği bir noktaya doğru götürmüş.



Telefondan bir şey göstereceğini söylemiş, o esnada merdivenlerden ben iniyordum. Eşimin kiminle konuştuğunu sordum. Ben bakarken birden eşime kafa attı. Eşim de ne olduğunu anlayamadı. Sağdan soldan insanlar sopalarla koşmaya çalıştı. Ben ayırmaya çalıştığım zaman bana 2 kez yumruk attılar.

"Çocuğuma değil bağırmak, bakmaya kıyamıyorum"

Çocuğuna 3 sene önce otizm teşhisi konulduğunu dile getiren anne Özdemir şunları ifade etti:

Herkes bana 'Allah yardımcın olsun' demişti, anlayamamıştım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Gerçekten tek yardımcımız Allah. Engel olan çocuklar değil, etrafımızdaki insanlar engel.



Can güvenliğimiz olmadığı için apar topar dükkanımızı taşıdık. Çocuğuma bakıyorum, içim parçalanıyor. Çocuğuma değil bağırmak, bakmaya kıyamıyorum. Onlar bir melek. Nasıl böyle vahşice yaklaşıyorlar?

"Kendilerine parmak salladığımı ve bu görüntülerin olduğunu söyledi"

Baba Murat Kaan Özdemir tehdit edildiği için iş yerini boşalttığını belirterek şöyle dedi: