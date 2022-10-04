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    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada

    Seyir halindeki otobüsün camını taşlayıp kaçan gençler, sürücüleri canından bezdirdi. Aracı taşlanan şoför, "Taş atan çocukları uyaramadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar" dedi.
    • 04.10.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:37
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    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada

    Gençlerin eğlence anlayışı sürücüleri isyan ettirdi...

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 15-16 yaşlarındaki bir grup genç, yoldan geçen otobüslere taş atarak tehlike saçtı.

    Şoförlerin, yolcuların ve diğer araç kullanıcılarının canını tehlikeye atan şahıslar, her akşam bir araya gelerek bu durumu tekrarlıyor.

    Şikayetleri sonuç vermedi

    Tehlikeye maruz kalan otobüs şoförleri, gençlerin yaptığı bu tehlikeli oyunun, bir gün yolculara ya da kendi canlarına da zarar getireceğini söyledi.

    Camları çoğu kez zarar gören otobüs sürücüleri ise durumdan dolayı şikayetçi.

    Son olarak soluğu polis merkezinde alan sürücüler, hiçbir sonuç alınmadıklarını belirtti.

    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada #1

    O anlar kamerada

    Farklı zamanlarda yaşanan araç taşlamalarının sonuncusu, 2 gün önce güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde bir grup gencin, otobüs geçerken hep birlikte aracı taşladıkları ve kaçtıkları görülüyor.

    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada VİDEO

    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada #2

    nsan taşıyoruz"

    Aracı taşlanan otobüs sürücüsü Muhammed Özmen, “Kullandığımız araçlar toplu ulaşım aracı ve insan taşıyoruz. Maddi hasardan ziyade ya insanlara taş gelse bunun hesabını kim soracak? Bunun yapılması çok yanlış. Yeri geliyor annemiz, babamız, kardeşlerimiz biniyor. Biraz daha hassasiyet olursa seviniriz. Taş atan çocukları uyaramadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar. Konu ile ilgili şikayetçi de olduk. Bunun takibindeyiz.” dedi.

    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada #3

    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada #4

    Beylikdüzü’nde otobüsleri taşlayan gençler kamerada #5


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