Beylikdüzü’nde otomobil ile motosikletin kaza anları kask kamerasına yansıdı

Beylikdüzü’nde otomobil ile motosikletin kaza anları kask kamerasına yansıdı

Hatalı dönüş yapan bir otomobil, Burak Şenel’in kullandığı motosiklete çarptı. Kaza anları, kask kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden Burak Şenel (25) ve iki motosikletli arkadaşı, Beşiktaş Meydanı’na doğru yola çıktı.

Yasak yerde dönüş yapan Rıdvan Ü. (68) idaresindeki otomobil, Şenel’in motosikletine çarptı.

Şenel, kazayı yaralı olarak atlatırken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza anları, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“UZLAŞMA ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİK”

Yaşadığı olay hakkında açıklama yapan Şenel, şu sözleri kaydetti:

“Kazada motosikletim hurdaya döndü. Bir ay iş göremez raporu aldım. Arayıp sormadılar bile, şikayetçi olduk, uzlaşma önerisini kabul etmedik. Davanın görülmesini bekliyorum.”





HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Kazanın ardından hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sürücü Rıdvan Ü. hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Beylikdüzü’nde otomobil ile motosikletin kaza anları kask kamerasına yansıdı VİDEO

