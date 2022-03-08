Beylikdüzü'nde otomobile silahlı saldırı

4 kişi, kız meselesi nedeniyle B.G'nin aracının önünü kesip, otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken kaçan saldırganlar polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda B.G.(20) otomobili ile cadde üzerinde bekleyen kız arkadaşı H.N.T. (19) ile konuşmaya geldi.Bu sırada gelen 4 kişi aracıyla B.G.'nin otomobilinin önünü kesti.

Saldırıya uğrayacağını anlayan B.G., otomobilinin kapılarını kilitlerken 4 kişi ileri park ettikleri araçlarından inip etrafını sardı.

4 KİŞİ ARACINA KURŞUN YAĞDIRDI

B.G.'nin dışarı çıkmaması üzerine içlerinden biri belinden çıkardığı tabanca ile aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Saldırıya uğrayan B.G. şans eseri yaralanmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganların M.T., F.E., M.A.E. ve A.K. olduğunu belirledi. Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganlar ve H.N.T.'yi kısa sürede yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. B.G.'nin otomobiline ateş ettiği tespit edilen F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





























