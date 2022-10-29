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    Beylikdüzü'nde otomobilin içinde aile varken telefonu alıp kaçtı

    Kavaklı Mahallesi'nde park halindeki aracın içerisinde bulunan aile kimliği belirsiz kişinin aracın içerisinden telefonu alıp uzaklaşmasını fark etmedi. O anlar iş yeri kamerasına yansıdı.
    • 29.10.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 10:13
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    Beylikdüzü'nde otomobilin içinde aile varken telefonu alıp kaçtı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçen pazar günü Yeter Erdoğan ile eşi, alışveriş yapmak için geldikleri AVM'nin önüne minibüsü park etti.

    İndikleri sırada bir anlık dalgınlıklarından faydalanan hırsız, kapısını açtığı minibüsün ön tarafındaki cep telefonunu çalarak uzaklaştı.

    AVM'nin güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınmış

    Eve gittikten sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Erdoğan, AVM'nin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

    Hırsızlık anının kamera görüntülerine yansıdığını görüldü.

    Beylikdüzü'nde minibüsteki telefon çalındı VİDEO

    "Rahatça aracımda almış yanımdan da geçip gitmiş"

    DHA'nın haberine göre, telefonu çalınan Yeter Erdoğan, "Minibüs ile kızımdan geliyordum, bir AVM'nin önünde durdum. Alışveriş yapacaktık. Telefonu koltuğun üstüne unutmuşum. Kapısı kapalıydı. Ben aracın direksiyon tarafında duruyordum, eşime bakıyordum o anda.

    Kapı açılır gibi hissettim ama kimseyi görmedim. Baktığımda telefonum alınmıştı. Eve gittim kızım aradı telefonumu, kapalıydı. Sonra alışveriş yaptığım kameralara baktım. Hırsızın telefonumu araçtan aldığını gördüm. Rahatça aracımda almış, yanımdan da geçip gitmiş." dedi.


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