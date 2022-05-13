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    Beylikdüzü'nde otomobilinin gösterge panelini çaldılar

    Motosikletli iki şahıs, Neslihan Kavri'nin park halindeki aracının camını kırıp, yaklaşık 250 bin TL değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini çalıp, kaçtı.
    • 13.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:26
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    Beylikdüzü'nde otomobilinin gösterge panelini çaldılar

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Mahallesi’ne motosikletleriyle gelen iki şüpheli, Neslihan Kavri’nin aracının sol kapısının camını kırdı.

    Otomobilin içerisindeki ekran ve hayalet gösterge panelini üç dakika içerisinde soketinden söküp alarak kayıplara karıştı.

    250 bin lira zarara uğradı

    Aracından yaklaşık 250 bin TL değerindeki paneli çalınan Kavri’ye temizlik görevlileri haber verdi.

    Olay sonrası büyük bir şoke olan Neslihan Kavri ise durumu polis ekiplerine ihbar ederken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından  görüntülendi.

    Beylikdüzü'nde otomobilinin gösterge panelini çaldılar ViDEO

    "Yıllarımın emeğini 3 dakika mahvettiler"

    Yaşadığı mağduriyeti anlatan Neslihan Kavri, "Sabah temizlik görevlileri kapımızı çaldılar. Arabamızın camının kırıldığı söylediler. Olay saat 05.58’de olmuş. Maalesef ekranını, hayalet göstergesini vesairesini almışlar. Aynı zamanda birkaç araçtan da çalmışlar. Bizim aracımıza motosikletle gelmişler. İki kişi gelmişler ve başlarında kaskları var. Elimizde güvenlik kamerası var ancak caydırıcı olmamış, ona rağmen umursamamışlar. Kamerada gözüktüğü kadarıyla toplam üç dakikalarını almış soketlerinden çıkarmak. Yaklaşık 250 bin TL zararım var. Başıma böyle bir şey ilk defa geliyor ancak aracı aldığımızdan günden beridir bu korku bizde vardı. Kaskom var ama çalınan diğer araçların bazılarının kaskosu yok. Sonuçta ben bunu kolay kazanarak almadım. Yıllarımın emeğini üç dakika içerisinde mahvettiler." dedi.

    Beylikdüzü nde otomobilinin gösterge panelini çaldılar #1

    Beylikdüzü nde otomobilinin gösterge panelini çaldılar #2


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