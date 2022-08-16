Evinin camından sokağa ateş edip o anları sosyal medyada paylaşan S.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan S.B., arkadaşları ile bir araya geldi. S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Daha sonra da evin camına çıkan S.B. bir yandan tabanca ile dışarıya doğru ateş etti diğer yandan o anları kaydetti.

Polis, evden aldı

DHA’Nın haberine göre; S.B.’nin videoyu sosyal medyada yayınladığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler harekete geçti.

Kimlik ve yer tespitinin ardından S.B., evinden alınıp karakola götürüldü.

Beylikdüzü’nde, pencereden dışarıya ateş açan şahıs yakalandı VİDEO

