Beylikdüzü’nde restoran çıkışı eşini dövdü

Yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan marinadaki restoranda yemek yedi.

Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı.

Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek, baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama, sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca bu kez dayak yedi.

Adam olay yerinden uzaklaşırken, yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü’nde restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı VİDEO

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.