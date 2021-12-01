Restoranda yemek yiyen bir şahıs, yan masadaki gencin düşürdüğü cep telefonunu alarak kaçtı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir restoranda Kubilay Mücahit Değerli isimli kişi, arkadaşıyla birlikte yemek yedi.

Hesabı ödemek için masadan kalkan Değerli, bu sırada farkında olmadan telefonunu yere düşürdü.

TELEFONU CEBİNE ATTI

Yere düşen telefon, yan masada oturanların altına doğru kaydı. Bu sırada masada oturan bir şahıs, yere eğilerek aldığı telefonu cebine attı.

Şahıs, hiçbir şey olmamış gibi hesabını ödeyerek restorandan ayrıldı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Aracına gidince telefonun olmadığını fark eden Değerli, restoran geri döndü. Görevliler ile birlikte güvenlik kameralarını izleyen genç, telefonun çalındığını görünce polise haber verdi.

Hırsızlık olayı kamerada.

Beylikdüzü'nde restorandaki telefon hırsızlığı kamerada

"ŞARJIM OLMASINA RAĞMEN TELEFONUM ÇALMAYINCA POLİSE ŞİKAYET ETTİK"

Telefonu çalınan Kubilay Mücahit Değerli, "Bugün bankaya gidip para çektik ve yemek için bu restorana geldik. Hesabı ödeyip arabaya geldim. Arabada telefonumun olmadığını fark ettim. Restorana tekrar giderek telefonumun orada olup olmadığını sordum. Bana olmadığını söylediler. Arabayı tekrar kontrol ettim olmadığını görünce de sonrasında arkadaşıma beni çaldırmasını söyledim, şarjım olmasına rağmen telefon kapalı olunca polise gidip şikayetçi olduk. En kısa sürede mağduriyetimin giderilmesini ümit ediyorum." dedi.

HIRSIZ ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkalini tespit ettikleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.