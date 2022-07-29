Bölgedeki dükkanların adını kullanarak esnafları dolandıran kadın hırsız, vatandaşları çileden çıkardı. Son olarak çiğköfteci dükkanını dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından aranıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kendini bölgedeki esnaflardan biri olarak tanıtan kadın, dükkanları dolandırdı.

Öğle saatlerinde çiğköfteci dükkanına gelen şahıs, kendisini tuhafiye işletmecisi olarak tanıttı.

Ödemeyi kendi dükkanında yapacağını söyleyen kadın, çiğköfteciden ayrıldı.

Dolandırıldığını anladı

Dükkan sahibi Yılmaz Algın, ertesi gün ödemeyi almak için tuhafiye dükkanına gittiğinde gerçekleri öğrendi.

Tuhafiyedekilerin böyle bir kadının dükkanlarında çalışmadığını söylemesinin ardından Algın, durumu polise bildirdi.

Şahsın, mahalledeki bir kuyumcudan da aynı yöntemle altın aldığı ileri sürüldü.

Beylikdüzü'nde sahte esnaf dükkanları dolandırdı VİDEO

"Yaptırdığı dürümler de duble dürümler"

Çiğköfteci Yılmaz Algın, "Eşarplı bir kadındı. 'Ben, aşağıdaki tuhafiyeciden geldim. Oradaki ablayım, beni tanıyorsun' dedi. Tanıdık gibi davrandı oysa, tanımıyordum. Esnaf olunca, tanımıyorum diyerek tersleyemiyorsun. Ben de diyemedim. Dürümleri yaparken sürekli muhabbet etmeye çalıştı, annemi, babamı sordu. Ağzından Allah, peygamber düşmüyor.

Yaptırdığı dürümler de duble dürümler. İçine bolca malzeme koydurdu, kola aldı. Ben malzemeyi verdim. 'Hemen getiriyorum' dedi, gelmedi. Hemen gitsem ayıp olur diye düşünüp ertesi gün gittim. Tuhafiyeci kadın, 'Bak bakayım bana benziyor mu? Sen dolandırılmışsın' dedi. Dolandıran kadını da kendisi tarif etti bana. Bu kadın, burada herkes tarafından tanınıyor. Ben esnafım, bu kadar tanınmıyorum. Kadın dolandırıcı olarak daha çok tanınıyor." dedi.

"İsmimizi verdiği zaman esnaflar kapı açıyor"

Kadının aynı şekilde kuyumcuya gidip altın aldığını söyleyen Algın, "Bana geldi, karnını doyurdu. Aşağıya gitti, kıyafetini giydi. Böyle geçimlerini sağlıyorlar. Ben giden 150-200 liranın peşinde değilim ama isimlerimizi kullanıyorlar. Benim kaybım küçük olabilir ama kuyumcununki az değil. İsmimizi verdiği zaman esnaflar kapı açıyor. Bu isimleri kullanarak dolandırıcılık yapıyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Benim kartvizitimi aldı, muhtemelen kullanacak." diye konuştu.

"Esnaftan alışveriş yaptı"

İHA'nın aktarımına göre; tuhafiye işletmecisi Sevda Karaman ise "Yaklaşık bir hafta önce olmuş. Çiğköfteci kardeşimizden benim adımla alışveriş yapıyor. 'Ücreti de oradan al' diyor. Benim haberim yok. Bundan 5-6 ay önce de aynı kadın, bir ağabeyimize aynı şeyi yaptı. Kendisini ağabeyimizin hanımıymış gibi göstererek esnaftan alışveriş yaptı. Esnafın tanıdığı isimleri kullanarak alışveriş yapıyor ve ortadan kayboluyor." şeklinde konuştu.