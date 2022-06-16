Beylikdüzü'nde silahlı çatışma: 10 gözaltı

İmam nikahlı çiftin akrabaları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı olay sırasında Şahabettin Akbaş isimli şahıs, vurularak hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Geçimsizlik yüzünden evinden ayrıldı

Polisin yaptığı soruşturmada müteahhitlik yapan Aydın A.'nın 10 yıldır evli olduğu ve imam nikahlı eşinin geçimsizlik sonucu evden ayrılarak akrabalarına eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Bu gelişme üzerine Aydın A. ile konuşmaya giden Zeynep C.'nin akrabaları arasında önce kavga çıktığı ardından olayın silahlı çatışmaya meydana geldiği belirlendi.

Olay sırasında hayatını kaybeden Şahabettin Akbaş'ın Aydın A.'nın ağabeyi olduğu belirtildi.

10 kişi adliyeye sevk edildi

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin cinayeti kimin işlediğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Mekan C.(24), Soner C.(23), Maşallah C.(50), Niyazi C.(28), Sümer C.(33), Hayrettin C.(38), Ozan C.(22), Hatip C.(37), Aydın A.(41), Şakir A.(30) adliyeye sevk edildi.

1 firari aranıyor

Olayla ilgili ele geçirilen 2 adet tabancanın balistik incelemesinin sürdüğü, firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.













