Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: Bacağından yaralandı Kendisine borcu olan şahsa kurşun yağdıran saldırgan gözaltına alınırken, yaralı da tedavi altına alındı.

İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde silah sesleri yükseldi.

Güray S. isimli şahıs park halindeki aracına binmek için yaklaştı.

O sırada Burakcan A., kendisine borcu olan arkadaşı Güray S.’yi takip etmeye başladı.

Bacağından vuruldu

Bir süre sonra Burakcan A., Güray S.'ye ateş edip kaçtı. Bacağından yaralanan Güray S. acı içinde olduğu yerde sekmeye başladı.

Saldırgan gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güray S. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı yapan Burakcan A. ise Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aynı gün kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Güray S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisini vuran Burakcan A.'dan şikayetçi olmadı. Olay sonrası ifadesi alınan Burakcan A. serbest bırakıldı.