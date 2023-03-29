Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: Bacağından yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde silah sesleri yükseldi.
Güray S. isimli şahıs park halindeki aracına binmek için yaklaştı.
O sırada Burakcan A., kendisine borcu olan arkadaşı Güray S.’yi takip etmeye başladı.
Bacağından vuruldu
Bir süre sonra Burakcan A., Güray S.'ye ateş edip kaçtı. Bacağından yaralanan Güray S. acı içinde olduğu yerde sekmeye başladı.
Saldırgan gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güray S. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı yapan Burakcan A. ise Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aynı gün kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Güray S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisini vuran Burakcan A.'dan şikayetçi olmadı. Olay sonrası ifadesi alınan Burakcan A. serbest bırakıldı.