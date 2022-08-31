Taksimetre ücreti nedeniyle tartıştığı öne sürülen taksi şoförü ile yabancı uyruklu müşteriler, yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları, saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’da taksi sorunu çözüm beklerken, şoförler ile yolcular arasında çıkan kavgalar da arttı.

Yaşanan olaylara bir yenisi Beylikdüzü’nde eklendi. Barış Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, taksi şoförü ile yabancı uyruklu 2 müşteri arasında taksimetre ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı vatandaşlar ayırdı

Taraflar araçtan inip, yol ortasında yumruk yumruğa dövüşmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahil olarak tarafları ayırdı.

Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü’nde taksimetre ücreti kavgası kamerada

