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    Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadının telefonunu almaya çalıştı

    Durakta beklerken durdurduğu minibüs şoförüne "Kavaklı'ya gider mi" sorusunu soran kadın, tepkiyle karşılaştı. Minibüs şoförü, sert tavırlarını kayda alan kadının elinden telefonunu almaya çalıştı.
    • 25.08.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:14
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    Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadının telefonunu almaya çalıştı

    İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan durakta minibüs bekleyen kadın dehşeti yaşadı.

    Kavaklı yönüne gitmek isteyen kadın, minibüs şoförüne aracın bölgeden geçip geçmediğini sordu.

    Bu sırada şoförün gergin tavırları bir kaosun kapısını araladı.

    "Çabuk, oyalama"

    Kadına "Çabuk, oyalama" diyen şoföre, bir başka kadın yolcu tepki gösterdi.

    İkili arasında nabızlar giderek yükselirken, kadın yolcu o anları kayda almaya başladı.

    Kadının telefonunu aldı

    Bunu fark eden şoför ise minibüsten inerek kadının elinden telefonu çekip aldı.

    İşte o anlar...

    Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadının telefonunu almaya çalıştı VİDEO


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