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    Beylikdüzü'nde tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

    D-100'de seyir halinde ilerlerken tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Şahin Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 26.12.2022 - 19:12
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    Beylikdüzü'nde tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'ndeki D-100 Karayolu Yan yol Avcılar mevkiinde, saat 16.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

    Şahin Bozkurt'un kullandığı elektrikli bisiklet, önünde ilerleyen 34 PIN 17 plakalı tıra çarptı.

    Bisiklet ve sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu trafik akışı polis incelemesi sonrası normale döndü.

    DHA'nın habrerine göre; tır şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Beylikdüzü nde tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü #1

    Beylikdüzü nde tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü #2


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