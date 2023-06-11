Beylikdüzü’nde yaşlı adam, ayırmaya çalıştığı kavgada yumrukların hedefi oldu Bir şahıs, hamburgercide yemek yerken kız arkadaşı ile tartışan gence tepki gösterince ikili arasında kavga çıktı. Restoran müdürü ayırmak istediği kavgada yumrukların hedefi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Bir çift, hamburger yemek için geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki restorana gitti. İddiaya göre, çift arasında aniden tartışma çıktı. Yumruk yumruğa kavga Gencin, kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş da olaya müdahale etmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı. Restoran müdürüne saldırdı Bu sırada öfkeli genç, kendini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırdı. Yaşlı adam yumrukların hedefi olurken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.