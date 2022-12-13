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    Beylikdüzü'nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi

    Bir apartmandan gelen ağlama seslerini takip eden bina görevlisi, çöp poşetine sarılı halde bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye sevk etti.
    • 13.12.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:17
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    Beylikdüzü'nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sokağa bırakılan yeni doğmuş bebek vakası yaşandı.

    Sabah saatlerinde bir apartmanın giriş katından ağlama sesleri duyuldu.

    Çöp poşetinden bebek çıktı

    Bunun üzerine bina görevlisi sesi takip etti ve bulduğu çöp poşetinin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.

    Görevli Mehmet Nezir Tanış, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

    Beylikdüzü nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi #1

    Sağlık durumu iyi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de anne ve babayı bulmak için çalışma başlattı.

    İHA'nın aktarımına göre; hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    "Böyle bir vicdansızlık olur mu"

    Tanış, “Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Çok kötü hissettim.” dedi.

    Beylikdüzü'nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi VİDEO

    Beylikdüzü nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi #2

    Beylikdüzü nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi #3

    Beylikdüzü nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi #4

    Beylikdüzü nde yeni doğmuş bebek sokağa terk edildi #5




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