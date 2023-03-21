Beylikdüzü'nde yıkım faciayla sonuçlanıyordu Beylikdüzü’nde binanın yıkımı sırasında kopan bir parça, yan taraftaki binaya çarparak hasar oluşturdu, yatağında uzanan genç kız şans eseri kurtuldu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde eski olan bir binanın, sahibi tarafından yıkımına karar verildi.

Yıkım kepçe ile devam ederken, yanında bulunan Sedat Ilık isimli vatandaşın sahibi olduğu bodrum üzeri 5 katlı binanın birinci katındaki duvara, yıkılan evden büyük bir parça çarptı.

O sırada odasında uzanan kiracı Özlem Uzun, duvarın önüne doğru yıkılması ile büyük bir şok yaşadı.

Duvarda olay sonrası yarık oluşurken, binanın kirişleri ise zarar gördü.

Olay sonrası duvar, tuğlalar ile kapatılsa da bina sahibi Ilık, Beylikdüzü Belediyesi’ne kayıt oluşturarak kirişlerin ve binanın hasarını kontrol etmesini istedi.

"Deprem olduğunu sandı"

Olay ile ilgili konuşan bina sahibi Sedat Ilık, şunları söyledi:

Yan binamız yıkılıyordu. Eski bir binaydı ve yeniden yapacaklardı. Ben aşağı inmiştim ve yıkımı seyrediyordum. Yıkımın olacağından haberimiz yoktu. Oğlum o sırada evdeydi. Kepçe ile yıkılmaya çalışılan bir duvar, bizim binanın duvarına çarptı ve böyle bir yarık oluşturdu. Oğlum da evden beni aradı ve 5 şiddetinde deprem olduğunu sandığını söyledi. Ben de içeri girdim ve dairede kirada oturan ailenin odasına baktım. Olay anında odada kızları yatakta uzanıyormuş. Kirişin demirleri çıkmıştı şimdi tuğla ile örmüşler. Çok korktuk çünkü kirişler de kırıldı. Zabıtalar da gelmişler ama şimdi binada ne tür zarar var bilmiyoruz. Belediyeye kayıt oluşturduk. Yapı denetimden gelip kontrol edeceklermiş. Buranın tekrar açılması lazım ki kırıkları görelim.

"Yataktan ayağa kalktım duvar yıkıldı"

Olay sırasında duvarı yıkılan odada olan Özlem Uzun ise şunları söyledi: