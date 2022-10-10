Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0181
-0.46%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3596
0.81%
Bitcoin
362.800
-0.67%
BTXN Coin
8.76
-10.61%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Beylikdüzü'nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı

    Büyükçekmece yönünde seyir halinde otomobil ile taksi çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında taraflar arasında çıkan tartışmada sinirlenen yolcu, taksi şoförüne vurdu.
    • 10.10.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, Büyükçekmece istikametinde ilerleyen otomobil ile taksi çarpıştı.

    İki aracın çarpışması sonucu maddi hasarla atlatılan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

    Taksi şoförü, direksiyon kabininde oturan otomobil sürücüsü ile tartışırken, otomobilin yolcu kabininden inen kişi tartışmaya girdi.

    Taksi şoförüne kafa atıldı

    Nabızların yükseldiği tartışmada, bir anda yolcu taksi şoförüne kafa attı.

    Sürücü ve taksi şoförü arasında geçen arbede sonrası taraflar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Beylikdüzü nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı #1

    Beylikdüzü nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı #2


    Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları
    Kitap

    Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Porsche, Avrupa'nın en değerli otomobil üreticisi oldu
    Otomobil

    Porsche, Avrupa'nın en değerli otomobil üreticisi oldu

    Görüş Bildir