Beylikdüzü'nde yolcu, taksi şoförüne kafa attı

Büyükçekmece yönünde seyir halinde otomobil ile taksi çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında taraflar arasında çıkan tartışmada sinirlenen yolcu, taksi şoförüne vurdu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, Büyükçekmece istikametinde ilerleyen otomobil ile taksi çarpıştı.

İki aracın çarpışması sonucu maddi hasarla atlatılan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Taksi şoförü, direksiyon kabininde oturan otomobil sürücüsü ile tartışırken, otomobilin yolcu kabininden inen kişi tartışmaya girdi.

Taksi şoförüne kafa atıldı

Nabızların yükseldiği tartışmada, bir anda yolcu taksi şoförüne kafa attı.

Sürücü ve taksi şoförü arasında geçen arbede sonrası taraflar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.