Beylikdüzü’nde yolcunun telefonunu almaya çalışmıştı: Cezayı yedi

Tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne, cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen aracın, ruhsat süresi bittiği halde çalıştırıldığı öğrenildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kadın ile minibüs şoförü arasında güzergahla ilgili soru sorması üzerine tartışma çıkmıştı.

Minibüs şoförü, tartışmayı cep telefonuna kaydeden kadının elinden telefonu almaya çalışmıştı.

Tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüsün M.A. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

Görüntüleri detaylı izleyen polis ekipleri, minibüsün plakasını da belirledi.

Ruhsatsız olmasına rağmen trafikteydi

Minibüs, Beylikdüzü’nde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan incelemede, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal edilen aracın buna rağmen taşıma hizmetine devam ettiği öğrenildi.

Beylikdüzü’nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalıştı VİDEO

Ceza kesildi, araç trafikten men edildi

Konu ile ilgili sürücü M.A. isimli şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Büyükşehir belediye kanunu ile belediye kanunu çerçevesinde ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis çerçevesinde alınmış ve bu çerçevede verilmiş çalışma izninin ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak ile görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içerdekiler için tehlikeli olabilecek süs ve aksesuar bulunan araçları kullanmak” maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

İHA’nın haberine göre araç, trafikten men edildi.