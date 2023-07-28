Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde nabızlar yükseldi.
Esendal K. ve eşi Gamze K., çocuklarıyla birlikte otomobil camı değiştirilen dükkanda yüksek sesle müzik dinliyordu.
Zabıtaya hakaret etti
Seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Esendal K., olay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu.
Bu kez olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine küfreden Esendal K., fiziksel saldırılarına devam etti.
Karakola götürülmek istenirken direnen Esendal K.'nin eşi Gamze K. ise, yaşananlara tepki göstererek, "Milletvekili adayı dersiniz." şeklinde konuştu.
3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu
Yaşananlara şahit olan ailenin çocukları ağlamaya başladı. İddiaya göre, yaşanan arbede sırasında Esendal K., 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.
Ekiplerin, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi. Yere yatırılarak kelepçe takılan Esendal K., Beylikdüzü Polis Merkezi Amirliğine götürdü.