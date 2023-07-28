Beylikdüzü'nde yüksek ses şikayeti: Polise küfretti Yüksek sesle müzik dinlediği için şikayet edilen Esendal K., kendisini uyaran zabıta ve polis ekiplerine küfürler savurdu. 3 polisin yaralanmasına neden olan Esendal K., polis amirliğine götürüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde nabızlar yükseldi.

Esendal K. ve eşi Gamze K., çocuklarıyla birlikte otomobil camı değiştirilen dükkanda yüksek sesle müzik dinliyordu.

Zabıtaya hakaret etti

Seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Esendal K., olay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu.

Bu kez olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine küfreden Esendal K., fiziksel saldırılarına devam etti.

Karakola götürülmek istenirken direnen Esendal K.'nin eşi Gamze K. ise, yaşananlara tepki göstererek, "Milletvekili adayı dersiniz." şeklinde konuştu.

3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu

Yaşananlara şahit olan ailenin çocukları ağlamaya başladı. İddiaya göre, yaşanan arbede sırasında Esendal K., 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Ekiplerin, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi. Yere yatırılarak kelepçe takılan Esendal K., Beylikdüzü Polis Merkezi Amirliğine götürdü.