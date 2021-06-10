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    Beylikdüzü'ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü

    Çalıştığı tekstil atölyesinde, dengesini kaybedip 2'nci kattaki asansör boşluğundan zemin kata düşen işçi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:11
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    Beylikdüzü'ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü

    İstanbul Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında atölyenin 2'nci katında çalışan Ümit Sezginoğlu, asansör kapısının yanındayken dengesini kaybedip zemine düştü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

    İtfaiye ekipleri, sıkışan işçiyi kısa sürede kurtarıp sağlık çalışanlarına teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sezginoğlu, hastaneye kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Beylikdüzü ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü #1

    Beylikdüzü ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü #2

    Beylikdüzü ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü #3

    Beylikdüzü ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü #4

    Beylikdüzü ndeki işçi, asansör boşluğundan düştü #5

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