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    Beylikdüzü'ndeki kavşakta drift attı

    Beylikdüzü'ndeki kavşakta drift attı

    Bir sürücü, lüks otomobiliyle kavşakta drift atarak hem kendisi hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.
    • 22.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:30
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    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndan geçen lüks bir otomobilin sürücüsü, drift attı.

    Bunu bir de diğer araçlar geçerken yaptı.

    Hem kendisi hem de diğer sürücüler için tehlike yaratan trafik magandası, yol kenarında bekleyen bir kişiyi de aracına aldı.

    Drift anı kamerada

    DHA’nın haberine göre bir süre daha drift atan sürücü, daha sonra oradan ayrıldı.

    Bir mahalle sakini ise cep telefonuyla o magandayı kayda aldı.

    Beylikdüzü'ndeki kavşakta drift attı ViDEO

    Beylikdüzü ndeki kavşakta drift attı #1

    Cezalar arttı

    Öte yandan 2023'te trafikte drift atmanın cezası daha da arttı.

    Buna göre "slolom/drift"ten yakalanan bir sürücü, 9 bin 125 lira yerine 20 bin 340 lira ödeyecek.

    Maganda sürücülerin ayrıca ehliyeti de tehlikeye girebilir.

    Beylikdüzü ndeki kavşakta drift attı #2

    Beylikdüzü ndeki kavşakta drift attı #3

    Beylikdüzü ndeki kavşakta drift attı #4


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