Beylikdüzü'ndeki kız çocuğunun eli yürüyen merdivene sıkıştı

İHA
Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de yürüyen merdiven dehşeti yaşandı.
6 yaşında bir kız çocuğu annesi ile gittiği AVM’nin yürüyen merdivenlerinden inerken düştü.
Eli banta sıkıştı
Kızın eli son basamakta bantın olduğu yere sıkıştı.
Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun elini demiri keserek kurtarabildi.
Annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı
Elinden ağır yaralanan çocuk annesinin kucağında taşındığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
AVM’ye gelen polis konuyla ilgili incelemele başlattı.