Beyoğlu'nda 13'üncü huzur uygulaması: Araçlar tek tek arandı

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.
81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur' operasyonuyla kural trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.
Ekipler, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki yoğun kalabalığın yaşandığı Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.
Araçlar didik didik arandı
Bu yıl 13’üncüsü yapılan uygulamada, birçok noktada emniyet güçleri hazır bulundu.
Uygulamanın gerçekleştiği yerlerden biri olan Taksim’de de yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı.
16 bin TL ceza uygulandı
Uygulamaya takılan bir motosikletlinin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Bunun üzerine bu kişiye 8 bin TL, motosiklet sahibine de 8 TL olmak üzere toplam 16 TL ceza kesildi.
Kent genelinde uygulamaların devam edeceği öğrenildi.