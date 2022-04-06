Yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yapan Nepal uyruklu 37 kaçak göçmen, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi.

Avrupa ülkelerine göç etmek isteyenlerin geldiği Türkiye'deki kaçak göçmen sayısı gün geçtikçe artıyor.

Artan göçe karşı güvenlik güçlerinin de denetimleri sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda kaçak göçmenlere yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri denetim gerçekleştirdi.

YABANCI UYRUKLULAR İHBAR EDİLDİ

Ekipler, önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçede devriye görevlerini ifa ettikleri esnada Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğuna dair ihbar aldı.

İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, dışarıdan yaptığı incelemede içeride şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, eve baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda 37 göçmen, bavullarıyla yakalandı VİDEO



UMUDA YOLCULUK, BAŞLAMADAN BİTTİ

Baskında içeriye giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin çeşitli odalarında Nepal uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalayan Beyoğlu polisi, şahısların bavullarını da hazırladıklarını ve gece saatlerinde yurt dışına çıkmak için harekete geçeceklerini tespit etti.





GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Baskın sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra emniyete götürülen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



