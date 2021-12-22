Alevlerin yükseldiği binada 7 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti. Bir vatandaş, yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Beyoğlu’nda yangın paniği yaşandı.

7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, apartmanda korku dolu anlara neden oldu.

7 KİŞİ YANGINDA MAHSUR KALDI

Saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahalllesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binada 3’ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Beyoğlu’nda 7 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı VİDEO

ALEVLERE MÜDAHALE

Çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HEMEN ÇOCUKLARI UYANDIRDIK"

Yangında çocuklarıyla birlikte mahsur kalan Büşra Ağırman, “Biz uyandık, içerisi duman dolmuştu. Hemen çocukları uyandırdık, giyindirdik. Eşim itfaiyeyi aradı. Geldiler, bizi kurtardılar. Eşim, kaynanam ve kayınpederim içeride. İlk önce çocukları alıyorlardı. Ondan sonra diğerlerini alacaklarmış. Çocukların durumu iyi çok şükür ama hava soğuk.” dedi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.