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    Beyoğlu'nda ABD’li turist cinayeti: 5 sanıktan 1'ine ceza verildi

    İstanbul'a tatile gelen ABD'li turistin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme bir sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
    • 14.12.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 16:23
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    Beyoğlu'nda ABD’li turist cinayeti: 5 sanıktan 1'ine ceza verildi

    6 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Record’a, arkadaşıyla birlikte Taksim’de yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı.

    Hafif sendeleyen Record toparlanmaya çalışırken, saldırganlar turistten eşyalarını vermesini istedi.

    Saldırganların talebini reddeden Record, uzaklaşmak istedi ancak grup üyeleri tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Baldırından bıçakladı

    Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı Amerikalı turistin baldırına sapladı.

    Alkollü oldukları belirlenen saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Record, hastaneye kaldırıldı.

    Record, 26 Aralık 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Beyoğlu’nda omuz atma kavgasında Amerikalı turist öldürüldü VİDEO

    Polis hemen yakaladı

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti.

    Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Murat Kerim Ocak, Tuğrulhan Deniz, Emre Ateş, Ferhat Kavdır ve 18 yaşından küçük B.Y.’yi evlerinde yakaladı.

    Aradan geçen 1 yılın ardından 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

    Beyoğlu nda ABD’li turist cinayeti: 5 sanıktan 1 ine ceza verildi #1

    12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

    İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Kerim Ocak ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Ferhat Kavdır ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

    Sanık Ferhat Kavdır, pişman olduğunu söyleyerek maktulü öldürme niyetinin olmadığını öne sürdü.

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Kavdır'ı "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Beyoğlu nda ABD’li turist cinayeti: 5 sanıktan 1 ine ceza verildi #2

    Diğer sanıkların cezası

    Mahkeme, Kavdır'a "Ruhsatsız bıçak bulundurma" suçundan da 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    Tüm sanıkların "Yağma" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Emre Ateş'e "Basit yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi.

    DHA’nın haberine göre sanıklar Murat Kerim Ocak ve 18 yaşından küçük B.Y'nin "Kasten öldürme" suçundan da beraatini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Tuğrulhan Deniz'i ise "Basit yaralama" suçundan 2 bin lira para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

    Beyoğlu nda ABD’li turist cinayeti: 5 sanıktan 1 ine ceza verildi #3

    İddianame

    İddianamede sanıklar Murat Kerim Ocak, Tuğrulhan Deniz, Emre Ateş ve Ferhat Kavdır ile 18 yaşından küçük B.Y'nin, "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

    Sanık Ferhat Kavdır'ın üzerinde bıçak taşıması nedeniyle ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.


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