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Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu

Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu

Kimliği belirsiz şahıs, trafiğin yoğun olduğu bölgede araçları durdurmaya çalışarak hem kendi canını hem trafiği tehlikeye soktu. Alkollü adam bir süre sonra ayakta duramayarak düştü.