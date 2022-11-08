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- Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu
Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu
Kimliği belirsiz şahıs, trafiğin yoğun olduğu bölgede araçları durdurmaya çalışarak hem kendi canını hem trafiği tehlikeye soktu. Alkollü adam bir süre sonra ayakta duramayarak düştü.
- 08.11.2022 - 10:00
- Güncelleme : 08.11.2022 - 10:29
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 Kasım Cumartesi gece saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen şahıs, hem kendi hem trafiği canını hiçe saydı.
Bir anda trafiğe çıkan kimliği belirsiz şahıs, araçları durdurmaya çalıştı.
Ayakta duramadı
Ara ara araçların durmamasına sinirlenen şahıs, ayakta durmakta zorluk çekti.
Dengesini sağlayamayan şahıs, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.
Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu VİDEO
O anlar kayıt altına alındı
DHA'nın haberine göre, bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.