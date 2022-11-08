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    Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu

    Kimliği belirsiz şahıs, trafiğin yoğun olduğu bölgede araçları durdurmaya çalışarak hem kendi canını hem trafiği tehlikeye soktu. Alkollü adam bir süre sonra ayakta duramayarak düştü.
    • 08.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:29
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    Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 Kasım Cumartesi gece saatlerinde, alkollü  olduğu iddia edilen şahıs, hem kendi hem trafiği canını hiçe saydı.

    Bir anda trafiğe çıkan kimliği belirsiz şahıs, araçları durdurmaya çalıştı.

    Ayakta duramadı

    Ara ara araçların durmamasına sinirlenen şahıs, ayakta durmakta zorluk çekti.

    Dengesini sağlayamayan şahıs, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

    Beyoğlu'nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

    Beyoğlu nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu #1

    Beyoğlu nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu #2

    Beyoğlu nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu #3

    Beyoğlu nda alkollü adam araçları tek tek durdurdu #4


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