Beyoğlu'nda arkadaşlarını kaçırıp fidye istediler: 4 tutuklama

Yabancı uyruklu şahsı kaçırıp bir apartman dairesinde kelepçeyle kalorifer peteğine bağlayarak işkence yaptıkları videoyu ailesine gönderen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İran uyruklu Mına V., 16 Ekim'de itibaren kuzeninden haber alamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun yanı sıra kuzen Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

Zorla tutulduğu tespit etti

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti.

Kalorifer borusuna kelepçendi

Önceki gün sabaha karşı eve yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Suç unsurları bulundu

Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B., Mılad B., Hamıd G., Morjtaba M.'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.









