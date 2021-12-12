Maske kullanımına, HES koduna ve aşıya karşı eylem yapan grup, PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasbedildiğini iddia ederek iki deve bir eşek ile yaşanan durumu protesto etti.

İstanbul’da, Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı.

‘Maske Mesafe Yalanına Son’, ‘Maskeli Köle Olmayacağız’ sloganları atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.

“SEYAHAT HÜRRİYETİMİZİ TEKRAR SAĞLAYALIM”

Grup adına basın açıklaması yapan Erkan Trükten, şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirterek, “Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım." dedi.

Beyoğlu’nda, aşı karşıtlarından eşek ve deve ile PCR testi protestosu ViDEO

“DEVE KERVANIMIZ HAZIR”

Daha sonra deveye binerek Türk Bayrağı açan Trükten, “İşte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek. Bir kervanla gideceğiz. İstenilen şey bu. Deve kervanımız hazır. Bizi bu duruma düşürenler umarım bir gün hesap verecekler. Çünkü PCR dayatması kadar saçma bir dayatma olamaz." diye konuştu. Yağmur altındaki yapılan eylem, konuşmanın ardından son buldu.