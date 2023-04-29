Beyoğlu'nda bıçaklı gasp! İki genci telefonu çalıp darbetti: Yakayı ele verdi Önünü kestiği iki gence önce bıçak çeken ardından cep telefonunu gasbeden saldırgan, polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu hareketli dakikalar yaşandı.

Gece saatlerinde, evlerine giden Onur K. ve Engin Can I., sokakta yürürken önleri kesildi.

Muhammed Furkan Ç. isimli şahıs, iki genç ile yürümeye devam etti bir süre sonra ara sokağa çekti.

Bıçak çekip darbetti

Burada gençlere bıçak çeken saldırgan, birinin cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.

Saldırgan, gençlerin peşinden koşması üzerine bıçak çekerek darbetti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alındı

Ardından gençler olay sonrası polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda gaspçının Muhammed Furkan Ç. olduğunu tespit etti.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı polis ekibi Taksim'de yakaladığı zanlıyı gözaltına alındı.

Tutuklandı

Polis merkezinde ifadesi alınan zanlı, gençlerin kendisine küfrettiği için onları dövdüğünü ve telefonlarını çalarak kaçtığını söyledi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Furkan Ç., çıkartıldığı mahkemece 'yağma', 'gasp' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.