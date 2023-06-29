Beyoğlu’nda bıçaklı kavga Gece kulübünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla kovaladığı kişiyi ara sokakta yakalayıp defalarca bıçaklayan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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DHA

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesi karıştı…

Sevgili bir çift, İstiklal Caddesi’ndeki gece kulübünde eğlenirken yan masada oturan Fatih B. ile 'bakma' nedeniyle tartışmaya başladı.

Gece kulübündeki kavga sokağa taştı

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı.

Ancak kavga dışarda da devam etti.

Bıçak çıkaran saldırgan, Fatih B.'yi kovalamaya başladı.

Defalarca kez bıçakladı

Ara sokakta bıçaklı kovalamaca bir süre daha devam ederken elinde bıçak olan kişi, Fatih B.’yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan, aldığı bıçak darbesine rağmen tekrar kaçan Fatih B.’yi yakalayarak yine bıçaklamaya devam etti.

Dehşet anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'Kız arkadaşımı taciz etti'

Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken, ağır yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı saldırgan ise güven timleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın ifadesinde, Fatih B.’nin kız arkadaşını taciz ettiğini ve dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.