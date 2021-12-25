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    Beyoğlu'nda bisiklet hırsızlığı

    Girdiği binadan bisiklet çalan şüpheli, kameralara yakalandı.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 10:32
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    Beyoğlu'nda bisiklet hırsızlığı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu’nda, saat 04.00 sıralarında bir bina önüne gelen şahıs, kapıyı açarak içeri girdi.

    BİSİKLET ÇALIP KAÇTI

    Bir süre etrafı kontrol ederek içeri giren şahıs, kenarda duran bisikleti çaldı.

    Bisiklete binerek olay yerinden giden hırsız güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

    Beyoğlu'nda bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

    Beyoğlu nda bisiklet hırsızlığı #1

    Beyoğlu nda bisiklet hırsızlığı #2

    Beyoğlu nda bisiklet hırsızlığı #3

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