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Beyoğlu'nda bisiklet hırsızlığı
Girdiği binadan bisiklet çalan şüpheli, kameralara yakalandı.
- DHA
- 25.12.2021 - 10:32
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu’nda, saat 04.00 sıralarında bir bina önüne gelen şahıs, kapıyı açarak içeri girdi.
BİSİKLET ÇALIP KAÇTI
Bir süre etrafı kontrol ederek içeri giren şahıs, kenarda duran bisikleti çaldı.
Bisiklete binerek olay yerinden giden hırsız güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Beyoğlu'nda bisiklet hırsızı kameraya yakalandı