Gece saatlerinde yaşanan tekme ve tokatlı kavgaya, çevredekiler müdahale etmezken, bir kişinin çekirdek yiyerek kavgayı izlemesi dikkat çekti.

İstanbul'un kalabalık olan ilçelerinde, gece ve gündüz saatlerinde olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Zaman zaman şiddetini artıran kavgalar, bölge esnafını da korkutuyor.

Gece saatlerinde cadde karıştı

Son olarak yerli ve yabancı turist hareketliliğinin yaşandığı Beyoğlu'nda gece saatlerinde kavga çıktı.

Cadde ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kavgayı çekirdek yiyerek izledi

Tansiyonun yükseldiği olaya çevredekiler müdahale etmekten kaçındı.

DHA'nın aktarımına göre; kavgayı izleyenler arasında bir kişinin çekirdek yediği dikkat çekti. Yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda cadde ortasında tekme ve tokatlar havada uçuştu VİDEO















