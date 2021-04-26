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    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı

    Denetim faaliyetleri sırasında kucağındaki televizyon ile polisin dikkatini çeken şahıs sorgulandı. Televizyonun çalıntı olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:57
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    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı

    Beyoğlu’nda koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler, hız kesmeden devam ediyor.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

    GBT YAPILDI

    Sokak ve caddelerde önlemler alınarak vatandaşlara uyarılar yapıldı.

    Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarında kurallara uymadığı tespit edilen şahıslara, ‘Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet’ suçundan idari para cezası verildi.

    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı #1

    TRAFİKTEN MENEDİLDİ

    Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan bir sürücüye ceza verilirken, motosiklet trafikten men edildi.

    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı #2

    Kucağına aldığı televizyon ile yolda yürüyen şahıs, polisin dikkatinden kaçamadı.

    Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs durdurularak, televizyonu nereden aldığı soruldu.

    Tamirden aldığını iddia eden şahıs, belgelerin sorulması üzerine cadde üzerinden bir iş yerinden satın aldığını söyledi.

    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı VİDEO

    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı #3

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Polis ekipleri, söz konusu adrese giderek incelemelerde bulundu. İş yerinin ruhsatsız, televizyonun ise çalıntı olduğu tespit edildi.

    Hem yabancı uyruklu şahsa hem ruhsatsız iş yeri açan kişiye adli işlem yapıldı.

    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı #4

    Beyoğlu’nda çalıntı televizyon ile polise yakalandı #5

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