Beyoğlu'nda çarşaflı 2 kadını korkutan motosikletliler yakalandı Kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosiklet sürdükten sonra sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan iki motosikletli, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

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İHA

Tesettür üzerinden kadına yönelik hakaret ve psikolojik şiddet dur durak bitmiyor..

Sosyal medyada gündeme gelen olaylar vatandaşın tepkisine sebep oluyor.

Son olarak İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, 19 Temmuz'da akşam saatlerinde yeni bir olay yaşandı.

İki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.

Öte yandan iki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri, o anları internette, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaşmıştı.

Polis şüphelileri tespit etti

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerinin M.A. ve K.M. isimli şahıslar olduğu tespit etti.

Adli para cezası uygulandı

Şahıslar sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Şahıslara, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde sürmek"ten 436 lira, "motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek"ten 951 lira olmak üzere toplam 2 bin 774 lira cezai işlem uygulandı.

Adli işlem başlatıldı

M.A. ve K.M. isimli şahıslar hakkında ayrıca trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.