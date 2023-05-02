Beyoğlu'nda çatı yangını! Daire kullanılmaz hale geldi
İHA

İstanbul'un ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi, Aşıklar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıkan paniğe sebep oldu.

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı

Yangının büyümesiyle alevler daireyi kuşatırken dairede yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Daire kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda çatı yangını! Daire kullanılmaz hale geldi
Beyoğlu'nda çatı yangını! Daire kullanılmaz hale geldi
Beyoğlu'nda çatı yangını! Daire kullanılmaz hale geldi