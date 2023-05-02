Beyoğlu'nda çatı yangını! Daire kullanılmaz hale geldi Sabah saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken bir diğer yandan da şans eseri yaralanan olmadı.

İHA İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi, Aşıklar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı Yangının büyümesiyle alevler daireyi kuşatırken dairede yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daire kullanılamaz hale geldi Kısa sürede söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.