Beyoğlu'nda çiğ köfteciye haraç baskınına istenen ceza belli oldu

Çiğ köfteciye gelerek işletmeci baba-oğlu darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye, 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beyoğlu’ndaki Orhan Y. ile oğlu Samicam Y.’nin işlettiği çiğ köfteciye gelerek ‘Ayran ister misin?’ sorusuna cevaben haraç istedikleri, daha sonra silah ve sopalarla müştekileri darbettikleri iddia edilen şüpheliler Eren Ö., Fatih Ö., Sinan Ö. ve Murat K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; müştekiler Orhan Y. ile oğlu Samicam Y.’nin 23 Ekim 2022 tarihinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda bulunan çiğ köfteciyi işlettikleri, olay günü şüpheli Eren Ö.’nün işletmeye gelerek dürüm istediği, dürümünün verilmesinden sonra müşteki Samicam’ın kendisine ‘Ayran ister misin?’ diye sorduğu, şüpheli Eren’in ise ‘Bana zorla ayran mı içireceksin’, ‘Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun’, ‘Bana haraç vermezsen burada barınamazsın’ ve ‘Bu iş yerini başına yıkarım’ dediği ve gittiği kaydedildi.

Çevredekilerin engellemesiyle kurşun müştekiye isabet etmedi

Şüpheli Eren’in gitmesinden yaklaşık 10 dakika sonra diğer şüpheliler Fatih Ö., Sinan Ö.’nün ellerinde sopa, şüpheli Murat K.’nin ise silah bulunur vaziyette işletmeye döndüğünün anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin burada müştekilere ‘İş yerini bize bırakacaksınız ya da baba oğul burada öleceksiniz’ şeklinde tehditte bulundukları, daha sonra sopalarla birlikte müştekileri darp ettikleri, şüpheli Murat’ın ise silahla müşteki Samicam’a ateş etmek istediği ancak çevredekilerin engellemesiyle vuramadığı ve kurşunun iş yeri camına isabet aldığı aktarıldı.

Beyoğlu'nda, haraç çetesi çiğ köfte dükkanına saldırdı VİDEO ARŞİV



İş yerinin camını kırdıkları aktarıldı

Şüphelilerin darbetmesi sonucu müştekiler Orhan ve Samicam’ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıklarının belirtildiği iddianamede, şüphelilerin tehdit sözleri ve darp etme şeklindeki cebir eylemleriyle müştekileri kendilerine para vermeye ve dükkanlarını devretmeye zorladıkları, müştekilerin iş yerinin camını kırarak mala zarar verme suçunu işledikleri kaydedildi.

3 şüpheliye 18, 1 şüpheliye 21 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede; şüpheliler Eren Ö., Fatih Ö. ve Sinan Ö.’nün 2 müştekiye karşı ayrı ayrı ‘silahla, birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ suçundan ve ‘mala zarar verme’ suçundan toplamda 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Murat K.’nin ise ‘ruhsatsız silah bulundurma’, 2 müştekiye karşı ayrı ayrı ‘silahla, birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 11 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapsi talep edildi.

İHA'nın haberine göre şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.