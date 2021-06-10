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    Beyoğlu'nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

    Çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahıs, drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit edilerek yakalanırken, şüphelinin üzerinden tabanca da çıktı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 09:35
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    Beyoğlu'nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

    Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı.

    Ekipler, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tarlabaşı semtinde drone ile havadan asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

    Denetimler kapsamında havadan çalışmalara devam eden polis ekipleri, bir şahsın şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

    ŞÜPHELİ ŞAHIS DURDURULDU

    Şahsı izlemeye alan Beyoğlu polisi, bir süre sonra araçla yanına gittikleri şahsı durdurdu.

    Beyoğlu nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı #1

    SUÇ MAKİNESİ HAVADAN YAKALANDI

    Şahsın üst aramasını yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Aramaların ardından Metin K. (20) gözaltına alındı. Emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “hırsızlık” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlarından kaydı bulunan şahıs adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Drone destekli uygulama ise kameralara yansıdı.

    Beyoğlu nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı #2

    Beyoğlu nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı #3

    Beyoğlu nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı #4

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