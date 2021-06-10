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Beyoğlu'nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahıs, drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit edilerek yakalanırken, şüphelinin üzerinden tabanca da çıktı.