Yol kenarına araçlarını park edenlerden ücret alarak değnekçilik yaptıkları belirlenen B.V. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy’de, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Maliye Caddesi üzerinde değnekçilik yaptıkları belirlenen şahıslar mercek altına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarını cadde üzerine park etmek isteyenlerden para istedikleri tespit edilen B.V. ve M.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.

Cezai işlem uygulandı

DHA’nın haberine göre; sivil trafik ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında, 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs' etmek suçundan işlem yapıldı.

Beyoğlu’nda değnekçilik yapan 2 şüpheli yakalandı VİDEO

