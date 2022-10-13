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    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti

    Beyoğlu’nda dilenirken yakalanıp zabıta merkezine götürülen kadınlar, serbest kaldıktan hemen sonra dilenmeye devam etti. Dienciler görüntü çeken basın mensubuna da tehdit ve hareketler savurdu.
    • 13.10.2022 - 10:26
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    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti

    İstanbul Beyoğlu zabıta ekipleri, Abdülhak Hamit Caddesi’nde geçtiğimiz gün bir grup kadının dilencilik yaptığı ihbarını aldı.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dilencileri yakalayarak zabıta aracına bindirdi.

    Tehdit ve hakaret savurdular

    Dilenirken yanlarındaki çocukları kullandıkları görülen kadınlar, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna da tehdit ve hakaretler savurdu.

    Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

    Kasımpaşa’da bulunan Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen kadınlara para cezası kesildi. Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #1

    Serbest kalır kalmaz dilenmeye devam ettiler

    Önceki gece dilenirken yakalanan dilenciler, serbest kaldıkları günün sabahında yine meydanlara indi.

    Dilenciler bu kez İstanbul’un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nin girişinde görüldü.

    İHA'nın haberine göre, kağıt ve çöp topluyormuş numarası yapan kadınların yanlarındaki çocukları da kağıt toplama arabasının içinde taşıyarak duygu sömürüsü yapmaya çalıştığı görüldü.

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #2

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #3

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #4

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #5

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #6

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #7

    Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti #8


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