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- Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti
Beyoğlu’nda dilenciler kendilerini çeken basın mensuplarını tehdit etti
- 13.10.2022 - 10:26
İstanbul Beyoğlu zabıta ekipleri, Abdülhak Hamit Caddesi’nde geçtiğimiz gün bir grup kadının dilencilik yaptığı ihbarını aldı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dilencileri yakalayarak zabıta aracına bindirdi.
Tehdit ve hakaret savurdular
Dilenirken yanlarındaki çocukları kullandıkları görülen kadınlar, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna da tehdit ve hakaretler savurdu.
Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
Kasımpaşa’da bulunan Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen kadınlara para cezası kesildi. Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Serbest kalır kalmaz dilenmeye devam ettiler
Önceki gece dilenirken yakalanan dilenciler, serbest kaldıkları günün sabahında yine meydanlara indi.
Dilenciler bu kez İstanbul’un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nin girişinde görüldü.
İHA'nın haberine göre, kağıt ve çöp topluyormuş numarası yapan kadınların yanlarındaki çocukları da kağıt toplama arabasının içinde taşıyarak duygu sömürüsü yapmaya çalıştığı görüldü.