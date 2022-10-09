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    Beyoğlu'nda dilencilerin ağzından para çıktı

    Karaköy’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın dilenci parayı ağzından, çocuk ise pantolon paçasından çıkardı.
    • 09.10.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 13:19
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    Beyoğlu'nda dilencilerin ağzından para çıktı

    Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kadın ve çocuk dilencilerin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

    Dilenciler, ekipler tarafından merkeze götürülürken, bu sırada kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı.

    Para, ağızının içinden çıktı

    Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken, çocuk ise parayı pantolonun paçasından çıkarttı.

    Beyoğlu'nda dilenci ağzının içine para sakladı VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, ekipleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Beyoğlu nda dilencilerin ağzından para çıktı #1

    Beyoğlu nda dilencilerin ağzından para çıktı #2


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