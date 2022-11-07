Beyoğlu'nda düğün magandası yakalandı, 'Keyfi ateş açtım' dedi

Yurt dışından baldızının düğününe gelen ve camdan defalarca ateş açarak vatandaşları korkutan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. İfadesi alınan şahıs, keyfi olarak ateş açtığını söyledi.

İstanbul Beyoğlu ilçesi, Piri Mahallesi civarında meydana gelen olayda bir şahıs, gündüz saatlerinde düzenlenen bir düğün sırasında bulunduğu binadaki dairenin balkonuna çıktı ve elindeki silahla defalarca gelişigüzel ateş açtı.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.

Polis, magandayı yakaladı

Çevredeki vatandaşların amatör kamera ile kayda aldığı o anların ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın geçtiği yerde bir süre inceleme yaptı.

Balkondan ateş eden şahsın M.B. olduğu tespit edilerek, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Güvenliği tehlikeye soktu

Ekiplerin gözaltına alıp emniyete götürdükleri M.B.'ye, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapıldı.

Beyoğlu'nda düğün magandası yakalandı VİDEO





Yurt dışından gelip baldızının düğününde ateş açtı

İfadesi de alınan şahsın, yurt dışından baldızının düğünü için geldiği ve düğün esnasında keyif olarak hava ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan M.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.