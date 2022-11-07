Petrol
97.71
-0.87%
Euro
18.5693
0.42%
Dolar
18.6046
0.21%
Altın
1.001
-0.22%
Borsa
4295
1.86%
Bitcoin
389.500
-2.14%
BTXN Coin
10.23
-1.72%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Beyoğlu'nda düğün magandası yakalandı, 'Keyfi ateş açtım' dedi

    Yurt dışından baldızının düğününe gelen ve camdan defalarca ateş açarak vatandaşları korkutan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. İfadesi alınan şahıs, keyfi olarak ateş açtığını söyledi.
    • 07.11.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda düğün magandası yakalandı, 'Keyfi ateş açtım' dedi

    İstanbul Beyoğlu ilçesi, Piri Mahallesi civarında meydana gelen olayda bir şahıs, gündüz saatlerinde düzenlenen bir düğün sırasında bulunduğu binadaki dairenin balkonuna çıktı ve elindeki silahla defalarca gelişigüzel ateş açtı.

    Olaya tanıklık eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.

    Polis, magandayı yakaladı

    Çevredeki vatandaşların amatör kamera ile kayda aldığı o anların ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın geçtiği yerde bir süre inceleme yaptı.

    Balkondan ateş eden şahsın M.B. olduğu tespit edilerek, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

    Güvenliği tehlikeye soktu

    Ekiplerin gözaltına alıp emniyete götürdükleri M.B.'ye, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapıldı.

    Beyoğlu'nda düğün magandası yakalandı VİDEO


    Yurt dışından gelip baldızının düğününde ateş açtı

    İfadesi de alınan şahsın, yurt dışından baldızının düğünü için geldiği ve düğün esnasında keyif olarak hava ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan M.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Beyoğlu nda düğün magandası yakalandı, Keyfi ateş açtım dedi #1

    Beyoğlu nda düğün magandası yakalandı, Keyfi ateş açtım dedi #2

    Beyoğlu nda düğün magandası yakalandı, Keyfi ateş açtım dedi #3


    Doğu Ekspresi'nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu
    Yaşam

    Doğu Ekspresi'nin Erzincan rotası fotoğraf tutkunlarının stüdyosu

    Toyota Türkiye CEO'su, otomotiv sektörünü değerlendirdi
    Otomobil

    Toyota Türkiye CEO'su, otomotiv sektörünü değerlendirdi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir