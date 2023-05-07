Beyoğlu'nda durdurulan taksiden cephanelik çıktı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ticari takside silah ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, taksiye operasyon düzenledi.
E-5 karayolu Halıcıoğlu üst geçidinde ihbar edilen taksinin bekleme yaptığının görülmesi üzerine ekipler, aracın yanına yaklaştı.
Kaçmaya çalıştı
Ancak polisleri gören taksici kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.
Uzun süren kovalamaca sonucunda önü kesilerek durdurulan araçtaki taksici kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
Araçta arama yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şeffaf bir poşet içerisinde 10 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.
Çalışmaların ardından gözaltına alınan taksici Enes Kürşat U. emniyete götürülürken, taksi ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Taksici tutuklandı
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen taksici, “silah ticareti ve kaçakçılığı yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.