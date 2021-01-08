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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına korona baskını: 13 kişiye para cezası

    Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında bulunan 13 kişiye para cezası uygulanırken, iş yeri mühürlendi.
    • DHA
    • 08.01.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 14:07
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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına korona baskını: 13 kişiye para cezası

    Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkı bir şekilde denetlenmeye devam ediyor.

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında bir iş yerinin 6’ncı katında bulunan işletmenin açık olduğunu belirledi.

    13 KİŞİYE CEZA TUTANAĞI

    Buraya giren ekipler, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit ederek, 13 kişiye toplam 45 bin 97  lira ceza tutanağı düzenledi.

    İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Beyoğlu'nda eğlence mekanına korona baskını: 13 kişiye para cezası VİDEO

    Beyoğlu nda eğlence mekanına korona baskını: 13 kişiye para cezası #1

    Beyoğlu nda eğlence mekanına korona baskını: 13 kişiye para cezası #2

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